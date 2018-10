Αρχίζει να ζεσταίνεται ο Κλέι Τόμπσον.

Ο παίκτης των Ουόριορς είχε... κέφια και την... πλήρωσαν οι Κινγκς.

Ο σουτέρ των πρωταθλητών μέτρησε 30 πόντους, ευστοχώντας σε 6 τρίποντα.

Aπολαύστε το show του Kλέι

Klay Thompson erupts in Seattle with 30 PTS (six made 3s) in 23 minutes of action. #NBAPreseason pic.twitter.com/TBayVW724g

— NBA (@NBA) 6 Οκτωβρίου 2018