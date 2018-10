Αν δεν σε θέλει η μπάλα, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα.

Αυτό ένιωσε στο... πετσί του και ο Κάιλ Κούζμα στο ματς με τους Κινγκς.

Ο παίκτης των Λέικερς θέλησε να ταπώσει στον Μάρβιν Μπάγκλεϊ, αλλά τελικά πέτυχε ένα απίθανο αυτοκαλάθι, κάνοντας και φάουλ στον rookie του Σακραμέντο.

Δείτε τη φάση

.@kylekuzma blocked @MB3FIVE's shot right into the goal. pic.twitter.com/7PCpdFJlfL

— NBA TV (@NBATV) 5 Οκτωβρίου 2018