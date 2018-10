Συνεχίζει να δείχνει το ταλέντο του ο Μάρβιν Μπάγκλεϊ.

Ο rookie των Κινγκς έκανε double double απέναντι στους Λέικερς, βάζοντας 19 πόντους και καταβάζοντας 10 ριμπάουντ, σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Παρόλα αυτά το Σακραμέντο δε νίκησε.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Μπάγκλεϊ

Marvin Bagley III puts up 19 PTS, 10 REB for the @SacramentoKings in LA. #NBARooks #NBAPreseason pic.twitter.com/n0XlS6M6Ax

— NBA (@NBA) 5 Οκτωβρίου 2018