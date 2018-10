«Ζεστά» το έχει πάρει ο Καρμέλο Άντονι στους Ρόκετς.

Ο Μέλο έκανε καλό ματς κόντρα στους Πέισερς με 16 πόντους και 5 ριμπάουντ, ωστόσο το Χιούστον απέτυχε να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του

Carmelo Anthony records 16 PTS, 5 REBS in his first action at the Toyota Center! #NBAPreseason pic.twitter.com/z7UokBbdTj

— NBA (@NBA) 5 Οκτωβρίου 2018