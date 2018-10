Μπορεί πλέον ο Στιβ Κερ να είναι προπονητής στους Ουόριορς, αλλά στο παρελθόν ήταν ένας εκ των κορυφαίων σουτέρ στο ΝΒΑ.

Ο head coach των πρωταθλητών θυμήθηκε τα παλιά στην προπόνηση της ομάδας του, αφού ήταν «άχαστος» στα σουτάκια που επιχείρησε.

Δείτε τον

Shooters shoot... Coach @SteveKerr gets shots up ahead of @warriors practice! #WarriorsAllAccess pic.twitter.com/6uuWGt6VgS

— NBA (@NBA) 4 Οκτωβρίου 2018