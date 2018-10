Υπερασπίστηκε τον Σμιθ ο Λίλαρντ: «Κουμάντο στο σώμα του θα κάνουν;» (pics)

Ο γκαρντ του Κλίβελαντ λειτούργησε πρόσφατα ως μοντέλο της Supreme, χτυπώντας στη δεξιά γάμπα του το λογότυπό της ως μέρος της συνεργασίας με τη ΝΙΚΕ. Το ΝΒΑ ενημέρωσε τον Σμιθ ότι θα τιμωρείται με πρόστιμο σε κάθε ματς του Κλίβελαντ εκτός αν το καλύψει!

Γι' αυτόν τον λόγο ο σταρ των Πόρτλαντ Τρέιλμπλεϊζερς ύψωσε ασπίδα μπροστά από τον Τζέι Αρ Σμιθ, γράφοντας στο twitter: «Αλήθεια θα του επιβληθεί πρόστιμο λόγω του τατουάζ; Κουμάντο στο κορμί του θα κάνουν;» και ακολούθησε μια απάντηση που έλεγε: «Μέσα στο παρκέ το ΝΒΑ κάνει κουμάντο και στο σώμα». Όσο για την... ειρωνική αντίδραση του Λίλαρντ: «Καλό και αυτό...»

Jr Smith really gone get fined for showing his tat? They own his body ?

— Damian Lillard (@Dame_Lillard) 3 Οκτωβρίου 2018