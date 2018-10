Σε σχετική ερώτηση που του έγινε, ο Νεοζηλανδός σέντερ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, απάντησε με... ερώτηση: «Και τώρα τι; Κέρδισα κάτι; Παίρνω κάποιο μπόνους;» προκαλώντας τα γέλια των εκπροσώπων του Τύπου.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο.

Steven Adams on being voted the league's toughest player by NBA GMs: "Do I get a bonus? ... Seems dumb”



(via @ErikHorneOK)pic.twitter.com/OlrDlDrrw8

— Bleacher Report (@BleacherReport) 3 Οκτωβρίου 2018