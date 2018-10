Δεν κατάφερε να μείνει ήσυχος στο ματς με τους Νικς ο Μάρκους Μόρις. Ο παίκτης των Ουίζαρντς είχε μια διένεξη με τον rookie Μίτσελ Ρόμπινσον με αποτέλεσμα να αποβληθεί.

Δείτε το video

Markieff Morris on being ejected for exchanging words with Mitchell Robinson: "That stupid-ass rookie talking too much" pic.twitter.com/2Adm2RVLsq

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) 2 Οκτωβρίου 2018