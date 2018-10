Κέφια έχει ο Άαρον Γκόρντον στο ματς με τους Σίξερς για την preseason.

O παίκτης των Μάτζικ δεν είχε κανένα πρόβλημα να πατήσει γερά για ένα εντυπωσιακό φόλοου-κάρφωμα.

Δείτε τη φάση

Aaron Gordon with the STRONG follow up! #NBAPreseason pic.twitter.com/iZGHPaF9tV

— NBA (@NBA) 1 Οκτωβρίου 2018