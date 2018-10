Την άποψη πως η Γη είναι επίπεδη είχε εκφράσει αρκετές φορές στο παρελθόν ο Κάιρι Ίρβινγκ.

Πλέον ο Uncle Drew δείχνει πως μετάνιωσε για τα όσα είπε για το σχήμα της Γης.

«Μετά από αυτό, δεν θα απαντήσω ξανά σε τέτοιου είδους ερωτήσεις», ανέφερε, γελώντας ο ηγέτης της Βοστώνης.

Kyrie apologizes for saying the world is flat. #Under30Summit pic.twitter.com/uJH3fNbPqS

— Nicole Yang (@nicolecyang) 1 Οκτωβρίου 2018