Χέιγουορντ και Ίρβινγκ... ξανά στην παρουσίαση των Σέλτικς! (vid)

Πρώτος και καλύτερος ο Γκόρντον Χέιγουορντ, ο οποίος ήταν ο μεγάλος άτυχος της περσινής σεζόν λόγω του ανατριχιαστικού του τραυματισμού στην πρεμιέρα του ΝΒΑ της περσινής σεζόν.

Ο άλλοτε παίκτης των Τζαζ αγωνίστηκε 21 λεπτά και φάνηκε η απουσία του από τα παρκέ καθώς είχε μόλις 4 πόντους στη νίκη των Σέλτικς κόντρα στους Χόρνετς (115-112) με 1/7 εντός παιδιάς.

Αντίθετα, ο Ίρβινγκ μέτρησε 20 πόντους με 6/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/5 βολές και 4 ασίστ.

