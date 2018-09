Κάρι και Τόμπσον συνέχισαν από εκεί που... σταμάτησαν (vid)

Η Μινεσότα επικράτησε των Ουόριορς με 110-114 χάρη στη μεγάλη εμφάνιση του Ντέρικ Ρόουζ, με το δίδυμο των Κάρι - Τόμπσον να... προϊδεάζει για το τι πρόκειται να ακολουθήσει στα επίσημα παιχνίδια.

Ο Κάρι είχε 21 πόντους με 2/2 βολές, 2/2 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο σε 20', ο Τόμπσον πρόσθεσε 17 πόντους με 4/9 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κόψιμο σε 20' και το ΝΒΑ δημοσίευσε τα highlights τους,

Steph (21) and Klay (17) pick up where they left off, combining for 38 points (8-13 3PM) for the @warriors at home. #NBAPreseason pic.twitter.com/lms1ZVcd9L

— NBA (@NBA) 30 Σεπτεμβρίου 2018