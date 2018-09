Ντόντσιτς: «Ανυπομονούσα για αυτή τη στιγμή»! (vid)

Ο πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική Σλοβενίας και τη Ρεάλ Μαδρίτης αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα των Μάβερικς στο 116-63 επί των Ducks και απέσπασε θετικά σχόλια από τους Αμερικανούς για τις επιδόσεις του.

«Ήταν σπουδαίο για μένα ότι βρέθηκα σε αυτό το σημείο, ανυπομονούσα, πέρασε πολύς καιρός από το τελευταίο μου παιχνίδι και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Όλα πήγαν σύμφωνα με το πλάνο. Σίγουρα ήμουν νευρικός... Νέα ομάδα, νέες καταστάσεις... Νομίζω πως όλα πήγαν καλά, κάναμε σπουδαία δουλειά ως σύνολο. Αγαπώ το Ντάλας, το κοινό είναι απίθανο. Ήταν ένα ματς της preseason, δεν περίμενα πολλά όμως ό,τι έγινε ήταν εξαιρετικό» εξήγησε στις πρώτες δηλώσεις του ο Ντόντσιτς που θέλει να κάνει... θόρυβο στο ΝΒΑ κι έδειξε ότι βρίσκεται στον σωστό δρόμο.

Luka on his first NBA game. @dallasmavs pic.twitter.com/Te8VsfK0oB

— Dwain Price (@DwainPrice) 30 Σεπτεμβρίου 2018