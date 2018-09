Ο Μπάτλερ είναι... αλλού, ο Ρόουζ το πήρε πάνω του με τους Ουόριορς (vid)

Η Μινεσότα καλείται να βρει λύση με τις τάσεις φυγής του Τζίμι Μπάτλερ ενώ το καλεντάρι της preseason έστειλε αρχικώς τους Τίμπεργουλβς στο Όκλαντ για τον αγώνα με τους πρωταθλητές Ουόριορς.

Εκεί ο Ντέρικ Ρόουζ σκόραρε 16 πόντους με 3/4 βολές, 5/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα σε 21', σφραγίζοντας την πρώτη νίκη των Γουλβς στην προετοιμασία.

Από 'κει και πέρα, ο Καρλ Άντονι Τάουνς είχε 12 πόντους και 6 ριμπάουντ και ο Τζεφ Τιγκ μέτρησε 17 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 21 λεπτά.

Derrick Rose pours in 16 PTS to guide the @Timberwolves to victory in Oakland! #NBAPreseason pic.twitter.com/sDkmmcI7Yb

— NBA (@NBA) 30 Σεπτεμβρίου 2018