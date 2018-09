Δεν σταμάτησε να μοιράζει ασίστ ο Μπεν Σίμονς απέναντι στη Μέλμπουρν Γιουνάιτεντ.

Ο γκαρντ των Σίξερς σταμάτησε στις 14, ενώ σκόραρε 8 πόντους και κατέβασε 8 ριμπάουντ.

Απολαύστε τον

The TOP PLAYS from Ben Simmons' stand out performance against @MelbUnitedHQ! #NBAPreseason pic.twitter.com/aKs3WJFwOo

— NBA (@NBA) 29 Σεπτεμβρίου 2018