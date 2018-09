Όσοι βρέθηκαν στο Wells Fargo Center, για το Σίξερς-Melbourne United, είδαν τη νέα ασίστ που εφηύρε ο Μπεν Σίμονς.

Ο Αυστραλός πλέι μέικερ, έχοντας την μπάλα, την πέταξε στο ταμπλό, στη συνέχεια την έκανε και πάλι δικιά του δίνοντας για τον συμπαίκτη του.

Αναμφισβήτητα... ευρηματικός.

Day 1 of the preseason and @BenSimmons25 is already inventing new assists #SCtop10 pic.twitter.com/Fo2Kj2IagA

— SportsCenter (@SportsCenter) September 28, 2018