Ένας πρώην παίκτη του Ολυμπιακού βρίσκεται πολύ κοντά στο Σακραμέντο.

Ο Κεϊλίν Λούκας αναμένεται να υπογράψει σήμερα στους Κινγκς, προσθέτοντας άλλη μια λύση στην περιφέρεια της ομάδας.

Ο 29χρονος γκαρντ είχε ντυθεί στα «ερυθρόλευκα» τη σεζόν 2011-2012.

Πέρυσι έπαιξε στη Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Ex-Michigan State standout PG Kalin Lucas, who has drawn interest from several NBA teams, is expected to sign today with the Sacramento Kings.

