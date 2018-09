Ο Μάικλ Μπίσλεϊ έκανε τη ζωή... δύσκολη σε δημοσιογράφο! (vid)

Με το PulseBet*, νιώθεις το παλμό του Live στοιχήματος όπως ποτέ ξανά– Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

Ο δημοσιογράφος του ESPN, Dave McMenamin ρώτησε τον Μάικλ Μπίσλεϊ για το που θα βρίσκονται οι Λέικερς στο τέλος της σεζόν, αλλά απάντηση δεν πήρε.

Αρχικά ο παίκτης της ομάδας του Λος Άντζελες απάντησε «εκεί όπου θέλουμε», ενώ στη συνέχεια ο δημοσιογράφος του ξαναέκανε πολλές φορές την ερώτηση, με τον παίκτη να μην δίνει απάντηση.

Είναι μυστήριος τύπος ο Μπίσλεϊ!

Michael Beasley outlines the Lakers goals for the season... sort of pic.twitter.com/gfWizjPHtu

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 26 Σεπτεμβρίου 2018