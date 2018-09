Οι Νεοϋορκέζοι τερμάτισαν πέρσι στην 11η θέση της κατάταξης στην Ανατολή με ρεκόρ 29-53 μένοντας ξανά εκτός playoffs και ο Ενές Καντέρ περιέγραψε με... γλαφυρό τρόπο τις σκέψεις του για την postseason!

Ο Τούρκος σέντερ εξήγησε χαρακτηριστικά στη Media Day πως «όταν σκέφτομαι τα playoffs, ερεθίζομαι»!

Enes Kanter wants to make the postseason this year. “When I think about the playoffs, my nipples get hard,” he says.

— Ian Begley (@IanBegley) 24 Σεπτεμβρίου 2018