Ο... ενθουσιασμός στο πρόσωπο του Λέοναρντ με τους Ράπτορς (pic)

H σεζόν 2018-19 θα βρει τον Καουάι Λέοναρντ στους Ράπτορς αντί του ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν που πλέον συνεχίζει την καριέρα του στο Σαν Αντόνιο. Το σπουδαίο trade ολοκληρώθηκε μολονότι οι δυο ΝΒΑers δεν... καίγονταν ιδιαίτερα για τη συγκεκριμένη ανταλλαγή, με τον Κρις Χέινς του ESPN να αποκαλύπτει ότι ο Λέοναρντ δεν ήθελε να μετακομίσει στο Τορόντο.

Η παραμονή του στον Καναδά μετά από το 2019 μόνο δεδομένη δεν πρέπει να θεωρείται ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο επόμενος προορισμός του θα είναι οι Κλίπερς! Ο 27άχρονος φόργουορντ φωτογραφήθηκε στο πλαίσιο της Media Day των «πτερόσαυρων» και ο... ενθουσιασμός του ήταν ξεκάθαρος.

Kawhi Leonard has no desire to play in Toronto, league source tells ESPN.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 18 Ιουλίου 2018