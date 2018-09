Εμπίντ για Έιτον: «Θα του κόψω τον κ#@ο φέτος»! (vid)

Αφού είπε «Θα του κόψω τον κ...ο φέτος», όταν αντίκρισε φωτογραφία του, ο ψηλός των Σίξερς σχολίασε για τον rookie των Σανς: «Θα γίνει καλός. Αλλά όταν λες πως μοιάζει με τον Τζοέλ Εμπίντ... Εγώ παίζω και στις δύο μεριές του παρκέ. Νομίζω πως είμαι καλός παίκτης επιθετικά και αμυντικά. Τον έχω δει να παίζει και θέλει ακόμα δουλειά. Αλλά έχει μεγάλη προοπτική, μπορεί να γίνει πολύ καλός».

"He's about to get his ass kicked this year ..." @JoelEmbiid joined The Jump to talk about the upcoming NBA season and the comparisons to him and the No. 1 overall pick, @DeandreAyton. pic.twitter.com/uj1W8mBM0Q

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 21 Σεπτεμβρίου 2018