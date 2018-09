«Πόλεμος» στα social media μεταξύ Τζάκσον-Ουίγκινς για... Μπάτλερ! (pics & vids)

Συνεχίζεται η κόντρα στα social media μεταξύ Άντριου Ουίγκινς και Τζίμι Μπάτλερ.

Μετά την είδηση πως ο Μπάτλερ ζήτησε ανταλλαγή από τους Τίμπεργουλβς, ο αδερφός του Άντριου Ουίγκινς, Νικ έγραψε τη λέξη «Αλληλούια» (αφού πλέον ετοιμάζεται να τον ξεφορτωθεί).

Το «Αλληλούια» είναι η λέξη που γράφει στο Instagram ο «Jimmy Buckets» (παρατσούκλι του Μπάτλερ), ενώ προσθέτει και το «κράτα την ίδια ενέργεια».

Πριν από αυτό ο αναλυτής του ΕSPN και πρώην πρωταθλητής, Στέφεν Τζάκσον σχολίασε το tweet του Νικ Ουίγκινς, παριστάνοντας την υποτιθέμενη συζήτηση που είχε με τον Τζίμι, λέγοντας πως δεν θα έπρεπε να το κάνει αυτό, αφού ο Μπάτλερ παίζει με καρδιά και ο Ουίγκινς χωρίς καθόλου καρδιά!

Ο Άντριου απάντησε στο Instagram γράφοντας πως οι παλιοί σαν τον Τζάκσον συνεχίζουν να μισούν οτιδήποτε ξεχωριστό και το συμπλήρωσε με το κλασικό πλέον «κρατώ την ίδια ενέργεια».

Ο αδερφός του, ο Άντριου έγραψε στη συνέχεια πως ο Τζάκσον δεν έχει πολλά highlights από την καριέρα του, αφού σουτάρει μόνο τρίποντα.

Ο Τζάκσον με την σειρά του απάντησε στον Νικ, θυμίζοντας το πρωτάθλημα που έχει κατακτήσει, ενώ έγραψε πως είναι στην τηλεόραση περισσότερο από τον Ουίγκινς.

Τέλος έκλεισε με video από την χαρακτηριστική φράση της... κόντρα «κράτα την ίδια ενέργεια».

Wiggins’ story update is likely in response to Captain Jackson going off on him and telling him he has no heart...

Or was it meant for both?

WHAT IS GOING ONhttps://t.co/AgiMLD6mqk pic.twitter.com/vkGVWptX3F

— Rob Perez (@World_Wide_Wob) 20 Σεπτεμβρίου 2018