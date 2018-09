Ο Τζόρνταν δίνει 2 εκ. στους πληγέντες του τυφώνα Φλόρενς (pic)

Πολλές περιοχές παραμένουν βυθισμένες κάτω από τα νερά στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ μετά από το πέρασμα του κυκλώνα Φλόρενς που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 23 ανθρώπους και προκάλεσε καταστροφές ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Φλόρενς, που υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα, άλλαξε κατεύθυνση προς τα βορειοανατολικά προκαλώντας ισχυρές βροχοπτώσεις σε περιοχές που έχουν ήδη πλημμυρίσει στη Βόρεια Καρολίνα, τη Νότια Καρολίνα και τη δυτική Βιρτζίνια.

Από την πλευρά του, ο Μάικλ Τζόρνταν θα προσφέρει 2 εκατομμύρια δολάρια για την ανακούφιση των πληγέντων, όπως αναφέρει ο Shams Charania.

