Νέα άνοδος στο salary cap του ΝΒΑ

Μετά το φετινό salary cap που ορίστηκε στα 101.869.000 δολάρια, θα γίνει νέα αύξηση τα επόμενα δύο χρόνια, όπως ενημέρωσε σχετικά η κορυφαία λίγκα τις ομάδες.

Το 2019-20 εκτιμάται ότι θα φτάνει στα $109 εκατομμύρια, με το φόρο πολυτελείας να έχει όριο τα $132εκατομμύρια.

Το 2020-21 θα πάει στα $118 εκατομμύρια και ο φόρος στα $143 αντίστοιχα.

