Ένας rookie για τους Μπακς (pics)

Πρόκειται για τον 23χρονο γκαρντ (1.95μ., 88κ.) με καταγωγή από την Βιρτζίνια.

Ο Τζόνσον είχε δηλώσει συμμετοχή στο draft, αλλά καμία ομάδα δεν τον επέλεξε. Έπειτα, αγωνίστηκε στο Summer League με τους Ατλάντα Χοκς και είχε κατά μέσο όρο 7.1 πόντος και 1.7 ριμπάουντ σε 7 ματς.

Είναι απόφοιτος του Ιντιάνα, με το οποίο είχε 14.0 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ κατά μέσο όρο σε 31 ματς.

The Milwaukee Bucks will sign rookie guard Robert Johnson (Indiana), according to a source.

— Nicola Lupo (@NicolaLupo99) 17 Σεπτεμβρίου 2018