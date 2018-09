Δέκα υπέροχοι λόγοι για να... μισείς τον Ράσελ Ουέστμπρουκ! (pics & vids)

Με το PulseBet*, νιώθεις το παλμό του Live στοιχήματος όπως ποτέ ξανά– Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ είναι από εκείνους τους ανθρώπους που είτε θα τους λατρεύεις, είτε θα τους... μισείς. Και εμείς επιλέγουμε - πάντα - να κάνουμε το δεύτερο! Να πάμε κόντρα στην... μάζα που τον θεωρεί θεαματικό και που πίστευε πως άξιζε το βραβείο του MVP πέρυσι (εμετός).

Επιτέλους, ήρθε η ώρα που θα στάξουμε... χολή.

Απανταχού #haters ενωθείτε, γιατί το gazzetta.gr έχει δέκα λόγους για να σας πείσει ότι ο «Russ» δεν αξίζει την αγάπη σας!

Οκ, το κράξιμο στην υπογράφουσα σε αυτή την περίπτωση είναι αναπόφευκτο. Αλλά, τι να κάνουμε; Γούστα είναι αυτά!

10. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Το παλικάρι από το Long Beach της Καλιφόρνια τερμάτισε μέσα στην πεντάδα των technical fouls την σεζόν που ολοκληρώθηκε. Ο Ντουάιτ Χάουανρτ ήταν πρώτος με 17, ακολούθησε - φυσικά - ο Ντρέιμοντ Γκριν με 15, έπειτα ο Μπλέικ Γκρίφιν με 14 και τέλος ο ίδιος, μαζί με τον Μαρκίφ Μορίς, με 13.

Ένα, όμως, είναι το σκηνικό που μένει χαραγμένο στη μνήμη κι αυτό δεν είναι άλλο από το σκηνικό στον αγώνα με τους Χόρνετς τον Ιανουάριο του 2017, που πάσαρε με τρομερή ακρίβεια στο... κεφάλι του διαιτητή, όπως ακριβώς θα έδινε - λέμε τώρα - ασίστ σε έναν συμπαίκτη του (κλαυσίγελως).

Δεν πα να χτυπιόταν μετά και να τραβούσε τα μαλλιά του σαν πεντάχρονο; Το παιδί δεν... λειτουργεί, τι να λέμε τώρα;

9. ΤΡΙΠΟΝΤΑ

Μπορεί ο ύψους 1.91μ. γκαρντ (δεν παίζει, πιο κοντός είναι και το κρύβει!) να είναι ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του (ολοκλήρωσε τη σεζόν με 23.0 πόντους σε κανονική διάρκεια και playoffs), αλλά από τρίποντο... πάπαλα!

Ο «είμαι γαμάτος και το ξέρω» παίκτης είχε συνολικά (regular season + postseason) ποσοστό 31.1%. Να μην σχολιάσουμε ότι στην κανονική διάρκεια ήταν 29.8%...

Και μετά σας πειράζει ο Γιάννης, ε;!

8. ΥΠΟΘΕΣΗ «TRIPLE DOUBLE»

Ναι, είμαστε από αυτούς που βαρεθήκαμε να ακούμε για τα triple double του (ειδικά την σεζόν 2016-17) και πιστεύουμε ότι παίζει για τα στατιστικά του. Δεν προλάβαινες να κοιμηθείς και να ανοίξεις τα ματάκια σου το επόμενο πρωί... Τσουπ! Triple double! «Νισάφι πια», έλεγε μια φωνή μέσα σου.

Και ναι... Κι εμείς πιστεύουμε ότι τον άφηναν επίτηδες οι συμπαίκτες του να πάει στο ριμπάουντ, για να μην κλαίγεται μετά και τους πρήζει στα αποδυτήρια!

Αν αλλάξει μυαλά, ίσως δει και κανά... πρωτάθλημαχαχαχαχα!

7. ΛΑΘΗ, ΛΑΘΗ, ΛΑΘΗ

Ένας «είμαι γαμάτος και το ξέρω» παίκτης, πώς επιτρέπει στον εαυτό του να κάνει τόσα λάθη; Τσ τσ τσ...

Ο κύριος Ουέστμπρουκ, λοιπόν, που λέτε, έκανε τα περισσότερα turnovers (όπως λένε και στο χωριό μου) την περσινή χρονιά στο ΝΒΑ.

381 στο σύνολο! Ήτοι, 4.8 σε 80 αγώνες. Βέβαια, με τον μέσο όρο ο ΝτεΜάρκους Κάζινς έρχεται πρώτος, με 5.0 λάθη σε 48 ματς. Γι' αυτό και θα εμμείνουμε στα συνολικά!

Οκ, ο ΛεΜπρόν ακολουθεί με 347. Αλλά είναι ο «Βασιλιάς» - Bow to the King!

6. ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΦΑΟΥΛ

Ε, ναι! Κάθε τρεις και λίγο διαμαρτύρεται, κλαίγεται και χτυπιέται, την στιγμή που εκβιάζει προσπάθειες, για να πάρει φάουλ και να βρεθεί στην γραμμή των βολών.

Το ποσοστό, άλλωστε, τα λέει όλα από μόνο του: 81.4% παρακαλώ!

5. ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟΝ ΔΕΙΧΝΕΙ

Ο κύριος «Μη μου άπτου» θέλει να τον σέβονται, αλλά «σεβασμός» δεν γνωρίζει τι θα πει.

Έχει υπάρξει αγενείς μπροστά σε δημοσιογράφους, φωνάζει στους συμπαίκτες του, διαφωνεί με προπονητές, έχει έρθει σε σύγκρουση με οπαδούς άλλων ομάδων ή στραβομουτσουνιάζει όταν πάει στον πάγκο.

Αλλά, όχι παιδιά... Εσείς να συνεχίσετε να τον λατρεύετε!

4. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ CLUTCH

Δεν το έχει. Το παιδί δεν - το - έχει!

Αν ακούσεις τον όρο «clutch» το μυαλό σου μόνο σε αυτόν ΔΕΝ θα πάει! Τζινόμπιλι (προσωπική άποψη - σνιφ), Λίλαρντ, Νοβίτσκι, Κόμπι, Τζόρνταν, Άλεν, Ουέστ, Μίλερ, Μπερντ...

Η λίστα είναι μεγάάάάλη, αλλά το όνομά του δεν ανήκει σε αυτή.

Για να μην θυμηθούμε τους τελικούς της Δύσης το 2016, που οι Ουόριορς γύρισαν την σειρά με τους Θάντερ από το 3-1 στο 4-3!

Τι να τον κάνεις τον τελικό, όμως, μπροστά στα double double, triple double και quadruple;!

* To buzzer beater του «ακατανόμαστου» στην έδρα των Νάγκετς πέρυσι ΔΕΝ μετράει!

3. KEVIN DURANT, YOU WILL NEVER WALK ALONE!

Στο δίλημμα που έχει φέρει σε συγκρούσεις παρέες και παρέες και έχει γίνει αιτία για να καταστραφούν φιλίες ετών, «Ντουράντ ή Ουέστμπρουκ», είμαστε ΞΕΚΑΘΑΡΑ με τον πρώτο!

Από πότε είναι κατακριτέο να αφήνεις μια ομάδα για να δοξαστείς σε μια άλλη; Όταν πιστεύεις ότι ήρθε η ώρα για μια αλλαγή στη ζωή σου, γιατί να μην την κάνεις;

Μήπως γιατί δεν έχεις εσύ τα... κότσια να πάρεις το ρίσκο, γνωρίζοντας ότι δεν θα είσαι πουθενά αλλού «πρώτο βιολί», όπως στην Οκλαχόμα, κύριε Ράσελ μου;

2. ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ (ΠΟΙΕΣ;)

Ούτε με το μπάσκετ το έχει (οκ, ξέρω γελάτε), ούτε με το χορό! Κι αν θέλετε να μην πιστεύετε το πρώτο, πρέπει - τουλάχιστον - να ενστερνιστείτε το δεύτερο!

Πριν από κάθε ματς περνάει λίγα λεπτά αποφόρτισης χορεύοντας, σε μια προσπάθεια να τραβήξει - ξανά - την προσοχή. Εμείς, όμως, τι φταίμε να τα βλέπουμε;!

Θέλει δουλίτσα - ΚΑΙ - στο χορό. Και να βελτιωθεί, βέβαια, ένας έχει τα πρωτεία!

1. ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ

Τι; Τώρα αυτό πρέπει να το σχολιάσουμε; Τα βλέπετε και μόνοι σας!

Υ.Γ.1: Ζάζα Πατσούλια, σε ευχαριστούμε για τις στιγμές συγκίνησης που μας προσέφερες!

Υ.Γ.2: Το κείμενο αυτό αποτελεί προϊόν χιούμορ, αλλά η υπογράφουσα θα συνεχίσει να... σιχαίνεται τον «ηγέτη» - λέμε τώρα- των Θάντερ. #HatersGonnaHate