Οι δύο παίκτες των Ιντιάνα Πέισερς είναι σε τρομερή κατάσταση και παρουσίασαν το αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς τους στα social media.

SOLID week of work with the Big Fella Back In Texas! Estamos Listos!!! @Dsabonis11 pic.twitter.com/wxxxbOcqWd

— Myles Turner (@Original_Turner) 7 Σεπτεμβρίου 2018