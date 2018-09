Εντυπωσιακός ήταν ο Ντένις Σμιθ στη rookie σεζόν του με τους Μάβερικς.

Ο γκαρντ του Ντάλας χάρισε στο κοινό της ομάδας μερικά απίστευτα καρφώματα και το ΝΒΑ έφτιαξε video με τις... πτήσεις του.

Απολαύστε τον 20χρονο σε δράση

40 days from #KiaTipOff18... @Dennis1SmithJr had 40 dunks in his rookie season! pic.twitter.com/QMwK9DaOKq

— NBA (@NBA) 6 Σεπτεμβρίου 2018