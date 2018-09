Οι αριθμοί του Γιόκιτς θυμίζουν Λάρι Μπερντ! (pic & vids)

Για να φτάσουμε εδώ, στο σημείο δηλαδή ο Νίκολα Γιόκιτς να λογίζεται ως σούπερ σταρ του ΝΒΑ, πρέπει να γυρίσουμε μερικά χρόνια πίσω.

Ο άλλοτε παχουλός Γιόκιτς άρχισε την επαγγελματική καριέρα του στη Μέγκα Λεκς, την ομάδα του γνωστού ατζέντη Μίσκο Ραζνάτοβιτς που κατάφερε να συνδυάσει την ανάδειξη των πελατών του με την ομαδική επιτυχία.

Ο Γιόκιτς κάνει θραύση στο ΝΒΑ με τους Ντένβερ Νάγκετς, έχοντας για... πλάκα τα triple doubles.

Όπως, μάλιστα, αναφέρει το Major Sports Alerts, τα τελευταία 40 χρόνια μόνο δυο παίκτες έχουν πετύχει 3.000+ πόντους, έχουν μαζέψει 2.000+ ριμπάουντ κι έχουν μοιράσει 1.000+ ασίστ στα πρώτα τρία χρόνια καριέρας τους στο ΝΒΑ. Ο Λάρι Μπερντ και ο Νίκολα Γιόκιτς!

In the last 40 years, only two players have scored at least 3,000 points, grabbed at least 2,000 rebounds and dished out at least 1,000 assists in their first three NBA seasons. One is Larry Bird. The other is Nikola Jokic. pic.twitter.com/krH7K5IqC7

