«Ημέρα Μανού Τζινόμπιλι» στο Σαν Αντόνιο! (pic)

Ο Τζινόμπιλι αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, βάζοντας τους τίτλους τέλους σε μια τεράστια καριέρα και ο Δήμαρχος του Σαν Αντόνιο ενημέρωσε μέσω Twitter πως η προσεχής Πέμπτη (28/8) ωρίζεται ως «Ημέρα Μανού Τζινόμπιλι»!

«Την Πέμπτη, ας τιμήσουμε έναν παίκτη που αποτέλεσε παράδειγμα αθλητικής παιδείας και αγνής αγάπης για το παιχνίδι»

On Thursday, let’s honor a player who exemplified grit, sportsmanship, and the pure joy of the game. Join us, sports fans. #ManuGinobiliDay pic.twitter.com/gtgEIUKnvO

