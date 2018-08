Ο Ίρβινγκ βαφτίστηκε... μικρό βουνό! (pic)

Τις ρίζες του τίμησε ο γκαρντ των Σέλτικς και η αδερφή του.

Ο Κάιρι Ίρβινγκ και η Έιζια «βαφτίστηκαν» με τα ονόματα «μικρό βουνό» και «γυναίκα του Μπάφαλο», μετά από ειδική παραδοσιακή εκδήλωση της φυλής Standing Rock Sioux.

«Τα ταξίδια μας κατευθύνθηκαν με τόσους διαφορετικούς τρόπους, πάλι, όμως, βρεθήκαμε εδώ σαν να μην έχουμε χάσει καθόλου χρόνο. Είναι ιδιαίτερο για μένα να βρίσκομαι εδώ πέρα, επειδή έχασα τη μαμά μου σε πολύ νεαρή ηλικία και δεν είχα ιδέα για την ιστορία αυτής της ομάδας ανθρώπων και το τι σημαίνει να είσαι μέλος της φυλής Σίου», είπε ο 26χρονος παίκτης, που έχει ινδιάνικες ρίζες από τη μεριά της μητέρας του.

The naming ceremony is complete.

Kyrie Irving was given the name “Little Mountain.” His sister, Asia, was given the name, “Buffalo Woman.” pic.twitter.com/iA5debvYiV

— Tim Bontemps (@TimBontemps) 23 Αυγούστου 2018