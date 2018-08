Ράσελ σε Κόμπι: «Έχεις κάνει τόσα πολλά για το μπάσκετ»! (pic)

Ο Ράσελ δεν γεννήθηκε για να γίνει σπουδαίος αλλά για να κάνει σπουδαία πράγματα. Η σπουδαιότητα και η φήμη δεν τον ενδιέφεραν σε ατομικό επίπεδο, τουλάχιστον. Σκοπός του ήταν να υπηρετήσει, να διαφυλάξει και να περάσει τις αρχές του στο άθλημα που αγάπησε αφού αξιακό του σύστημα ήταν πάνω από τη δόξα, τα χρήματα και τα πρωταθλήματα που κατέκτησε.

Ο θρύλος των Σέλτικς, ένας από τους μόλις επτά all-time παίκτες που έχουν κατακτήσει πρωτάθλημα στο NCAA, δαχτυλίδι στο ΝΒΑ και χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, ευχήθηκε στον Κόμπι Μπράιαντ ο οποίος γιόρτασε τα 40ά γενέθλιά του. «Χρόνια πολλά σε έναν από τους Κορυφαίους! Κόμπι Μπράιαντ, έχεις κάνει τόσα πολλά για το άθλημα του μπάσκετ» ήταν το μήνυμά του στο Twitter για τα γενέθλια του Black Mamba.

#HappyBirthday to one of the Greats! @kobebryant you have done so much for the game of basketball. I hope you had an amazing day! @NBA @Lakers pic.twitter.com/PQHGMHVkci

— TheBillRussell (@RealBillRussell) 24 Αυγούστου 2018