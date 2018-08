Οι stars του ΝΒΑ «υποκλίνονται» στον Κόμπι! (vid)

Αρκετοί αστέρες του ΝΒΑ πρωταγωνιστούν σε ένα ξεχωριστό video το οποίο έφτιαξε η λίγκα για τα 40α γενέθλια του Κόμπι Μπράιαντ.

Ο θρύλος των Λέικερς άφησε τη... σφραγίδα του στο άθλημα και παίκτες που τον αντιμετώπιζαν στο ΝΒΑ όλα αυτά τα χρόνια μίλησαν για τον Black Mamba.

Πολ Πιρς, Τρέισι ΜακΓκρέιντι, Πολ Τζορτζ, Λεμπρόν Τζέιμς, Κλέι Τόμπσον, Kαρλ Άντονι Τάουνς, Κέβιν Ντουράντ υποκλίθηκαν στον Κόμπι, ενώ θα πρέπει να κρατήσουμε τη φράση του ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν.

«Δεν πιστεύω πως υπάρχουν λέξεις για να εξηγήσουν τι σημαίνει ο Κόμπε Μπράιαντ για το άθλημα», ήταν τα λόγια του ηγέτη των Σπερς.

“I don’t think words can explain what Kobe Bryant meant to the game of basketball.”

Current NBA players pay tribute to the Black Mamba pic.twitter.com/OifHCsPnzP

— NBA TV (@NBATV) 23 Αυγούστου 2018