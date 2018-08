Η ιστορία του Πι Τζέι Τάκερ με τα υπογεγραμμένα παπούτσια του Κόμπι! (vid)

Ο πάλαι ποτέ παίκτης του Άρη φορούσε ένα ζευγάρι παπούτσια «Kobe» και ύστερα από ένα παιχνίδι των Σανς με τους Λέικερς, ζήτησε να του τα υπογράψει.

«Ήταν μια μεγάλη στιγμή για μένα. Να έχω υπογεγραμμένα τα παπούτσια! Μάλιστα μετά το τέλος μου έδωσε ένα άλλο ζευγάρι. Πρέπει να ήταν τα Kobe 9. Ήταν τρελό αυτό που συνέβη»

Sneakerhead PJ Tucker says his favorite sneaker story was playing against Kobe, in Kobes, and getting him to sign them after the game pic.twitter.com/8cxFRMADiE

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 22 Αυγούστου 2018