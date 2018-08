O Ρέντικ θέλει να αποσυρθεί με τη φανέλα των 76ers (pic)

Ο έμπειρος γκαρντ θα αγωνιστεί φέτος για 14η χρονιά στο ΝΒΑ και σύμφωνα με τον Άντριου Πόρτερ του 94WIP.com, ο παίκτης σκέφτεται να αποσυρθεί από την ενεργό δράση ως παίκτης των 76ers.

Μιλώντας και στο «Pardon My Take» ο Ρέντικ εξήγησε ότι είναι μια σκέψη που έχει στο μυαλό του και ότι θα είναι απολύτως λογικό εάν τελικά κρεμάσει τη φανέλα του στη Φιλαντέλφια.

Ο Ρέντικ θα λάβει 23 εκατομμύρια δολάρια τη νέα σεζόν, με τον ίδιο να είχε 17,1 πόντους στην regular season και 18,2 πόντους στα 10 ματς των playoffs.

JJ Redick on @PardonMyTake says that he did not expect the Sixers to be that good last year and is almost cautious in thinking about this season. JJ says so much untapped potential still. He also said it “would make sense” for him to finish his career in Philly.

— Andrew Porter (@And_Porter) 22 Αυγούστου 2018