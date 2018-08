O Ράσελ δήλωσε... θαυμαστής των Ίρβινγκ, ΛαΒίν και Κρόφορντ! (pic)

Μπορεί να διανύει το 84ο έτος της ηλικίας του, αλλά ο μεγάλος Μπιλ Ράσελ είναι αρκετά ενεργός ακόμα στο μπάσκετ και στα social media.

Μάλιστα πήγε και παρακολούθησε δια ζώσης απλά... προπονητικά παιχνίδια ενώ είχε την ευκαιρία να τα... πει και με παίκτες όπως οι Ίρβινγκ, ΛαΒίν και Κρόφορντ.

Δείτε το σχετικό του «τιτίβισμα» στο twitter γι' αυτήν την συνάντηση.

Spent the morning watching some really good ball players @KyrieIrving @ZachLaVine & @JCrossover not too bad. My #MondayMotivation to keep me working out. @nba @BleacherReport @espn @celtics @chicagobulls @ATLHawks @Timberwolves almost a starting lineup pic.twitter.com/WzZunm82DJ

— TheBillRussell (@RealBillRussell) 20 Αυγούστου 2018