Λίγες μέρες μετά το βίντεο που έγινε viral όπου ο γκαρντ των Ντάλας Μάβερικς πήδηξε στον... Θεό, σειρά πήρε ένα ακόμα εντυπωσιακό του κάρφωμα.

Ουσιαστικά ήταν η... προσωποποίηση του «kiss the rim» αφού ο Σμιθ Τζούνιορ το...τερμάτισε με το άλμα του.

Δείτε και θα καταλάβετε τι εννοούμε!

Dennis Smith Jr has way too much bounce...also this dunk is after playing for two hours. Sheesh #ballislife pic.twitter.com/o56xOA1CCD

— Ballislife.com (@Ballislife) 15 Αυγούστου 2018