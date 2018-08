Έσβησε κεράκια ο τεράστιος Μάτζικ Τζόνσον (pics & vid)

Μέχρι τα 15 του χρόνια, η οικογένειά του, οι φίλοι του και οι γνωστοί του στο Λάνσινγκ του Μίσιγκαν, τον φώναζαν απλώς Έρβιν. Όμως ένα παιχνίδι με το Everett high school στάθηκε αρκετό για να του αλλάξει την... καριέρα.

Ο Έρβιν Τζόνσον είχε τελειώσει το ματς με 36 πόντους, 18 ριμπάουντ και 16 ασίστ, με αποτέλεσμα ο αρθρογράφος της Lansing State Journal να του αποδώσει το παρατσούκλι «Μάτζικ». Έκτοτε, το εν λόγω προσωνύμιο έγινε το... όνομά του, αφού λίγοι θυμούνται (ή και γνωρίζουν) ότι το κανονικά του όνομα είναι Έρβιν.

Ο Μάτζικ έμελλε να γίνει ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του παγκοσμίου μπάσκετ! Αν δεν αντιμετώπιζε και το πρόβλημα υγείας με τον ιό HIV ίσως τα κατορθώματά του να ήταν περισσότερα και μεγαλύτερα!

Παρ' όλα αυτά έκλεισε την καριέρα του με 17.707 πόντους (19.5 μ.ο.), 6.559 ριμπάουντ (7.2 μ.ο.) και 10.141 ασίστ (11.2 μ.ο.) Κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα ΝΒΑ, ήταν τρεις φορές MVP των τελικών, άλλες τρεις φορές MVP ολόκληρου του ΝΒΑ, 12 φορές πήρε μέρος σε All Star Game κατακτώντας τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη το 1990 και το 1992.

Ήταν 9 φορές μέλος της πρώτης πεντάδας στο ΝΒΑ, τέσσερις φορές αναδείχθηκε πρώτος στις ασίστ, δύο φορές πρώτος στα κλεψίματα, ενώ το νούμερο 32 βρίσκεται στην οροφή του Staples Center του Λος Άντζελες.

Happy Birthday, Magic!

Thank you to my amazing wife @cjbycookie, my great friends Sam & LaTanya Jackson, John & Vicki Palmer, and the Siren crew for making my birthday a magical day. God is good! pic.twitter.com/lZL6VnMXEm

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 14 Αυγούστου 2018