Ο Ντόντσιτς έγινε... αυτοκόλλητο PANINI (pic & vid)

Ο πρωταθλητής Ευρώπης με την Σλοβενία και τη Ρεάλ Μαδρίτης θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν στο πλευρό του Ντιρκ Νοβίτσκι, συμμετέχοντας στη φωτογράφιση των rookies του ΝΒΑ όπου ο Μάικλ Πόρτερ τζούνιορ αναφέρθηκε στην παρεξήγηση που προέκυψε με το επίμαχο like σε σχόλιο για τον... υπερτιμημένο Ντόντσιτς.

Παράλληλα, ο νέος άσος των Μάβερικς αποκάλυψε το αυτοκόλλητο της PANINI με τον ίδιο πρωταγωνιστή.

It feels even more real now. In my @DallasMavs gear and ready to go. I want all my fans to check out my #PaniniInstant card #PaniniNBARookie #WhoDoYouCollect https://t.co/cuUyQJzzBX pic.twitter.com/IUMjFpgGHv

— Luka Doncic (@luka7doncic) 12 Αυγούστου 2018