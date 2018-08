Τα ρεκόρ νικών του Κάρι κόντρα στους σταρ του ΝΒΑ! (vid)

Οι Ουόριορς αποτελούν τη σύγχρονη δυναστεία του ΝΒΑ και ο Στεφ Κάρι είναι ένας εκ των βασικών λόγων για τα τρία πρωταθλήματα των «Πολεμιστών» τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ποιες είναι όμως οι επιδόσεις του απέναντι στους σταρ κορυφαίας λίγκας του πλανήτη; Τι ποσοστό νικών έχει απέναντι στον ΛεΜπρόν, τον Ντουράντ και τον Χάρντεν;

Το hoopshype παρουσίασε τα ρεκόρ νικών του Κάρι...

vs Άντονι Ντέιβις 22-2 (91.7%)

vs Ντάμιαν Λίλαρντ 19-4 (82.6%)

vs Κρις Μπος 7-2 (77.8%)

vs Κέβιν Λοβ 23-8 (74.2%)

vs ΝτεΜάρκους Κάζινς 17-7 (70.8%)

vs Μπλέικ Γκρίφιν 22-11 (66.7%)

vs Τρέισι ΜακΓκρέιντι 4-2 (66.7%)

vs Ντιρκ Νοβίτσκι 16-8% (66.7%)

vs Ντέρικ Ρόουζ 6-3 (66.7%)

vs Ντουάιτ Χάουαρντ 15-9 (62.5%)

vs ΛεΜπρόν Τζέιμς 21-13 (61.8%)

vs Βινς Κάρτερ 17-11 (60.7%)

vs Κρις Πολ 22-17 (56.4%)

vs Ντουέιν Ουέιντ 5-4 (55.6%)

vs Πάου Γκασόλ 13-11 (54.2%)

vs Πολ Τζορτζ 7-6 (53.8%)

vs Αμάρε Στούντεμαϊρ 7-6 (53.8%)

vs Τζέιμς Χάρντεν 23-20 (53.5%)

vs Κέβιν Γκαρνέτ 5-5 (50%)

vs Μανού Τζινόμπιλι 15-15 (50%)

vs Άλεν Άιβερσον 1-1 (50%)

vs Ράσελ Ουέστμπρουκ 18-18 (50%)

vs Καρμέλο Άντονι 7-8 (46.7%)

vs Σον Μάριον 6-7 (46.2%)

vs Κέβιν Ντουράντ 13-17 (43.3%)

vs Ρέι Άλεν 3-4 (42.9%)

vs Καουάι Λέοναρντ 9-13 (40.9%)

vs Κόμπι Μπράιαντ 6-9 (40%)

vs Τόνι Πάρκερ 9-17 (34.6%)

vs Στιβ Νας 4-9 (30.8%)

vs Τζέισον Κιντ 3-7 (30%)

vs Γκραντ Χιλ 3-8 (27.3%)

vs Τιμ Ντάνκαν 5-16 (23.8%)