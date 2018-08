Το Κλίβελαντ είναι σκ@@α! (pic & vid)

Δεν έχει την καλύτερη άποψη για το Κλίβελαντ όπως φαίνεται ο Αϊζάια Τόμας.

Ο παίκτης των Νάγκετς σε ένα video στο instagram αποκάλεσε... shithole το Κλίβελαντ, ενώ ανέφερε πως δεν του προκάλεσε έκπληξη που ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έφυγε για δεύτερη φορά από εκεί.

Όταν όμως το video έγινε viral, άλλαξε στάση και ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας πως ήθελε να αστειευτεί.

I apologize for my choice of words about Cleveland. I was on my live playing around. They don’t show you everything for a reason smh. Right after that I clarified what I said.... All love to everybody who had love for me in Cleveland.

— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) 12 Αυγούστου 2018