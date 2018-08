Είπε «αντίο» στο Σαν Αντόνιο ο Λέοναρντ (pic)

Ο 27χρονος φόρογυορντ θα συνεχίσει την καριέρα του στο Τορόντο και τους Ράπτορς, μετά το trade που έστειλε στα «σπιρούνια» τον ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν.

Αναλυτικά το γράμμα του:

«Σαν Αντόνιο,

Σκεφτόμουν πολύ τις τελευταίες εβδομάδες, προσπαθόντας να βρω τα σωστά πράγματα να πω και καταλήγω σε δύο απλές λέξεις: ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

Η οικογένειά μου και εγώ θέλουμε να πούμε ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλο τον οργανισμό των Σπερς, τον κόσμο και τους οπαδούς στο Σαν Αντόνιο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ κάθε έναν από τους συμπαίκτες μου, με τους οποίους έπαιξα στα επτά μου χρόνια στο ΝΒΑ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ Ποπ, πάντα θα είμαι ευγνώμων για την ωρίμανσή μου υπό τις οδηγίες σου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ τον κόσμο! Δεν υπάρχει πιο παθιασμένη και αφοσιωμένη βάση οπαδών από αυτήν που αντίκρυσα στο Σαν Αντόνιο.

Μέσα σε σκαμπανεβάσματα - είμαι ευτυχισμένος που υπήρξαν πολύ περισσότερα καλά! - δεν θα ξεχάσω όσα μοιραστήκαμε και καταφέραμε μαζί.

Την στιγμή που ανυπομονώ για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας μου, πάντα θα θυμάμαι την πόλη και τον κόσμο του Σαν Αντόνιο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

Καουάι Λέοναρντ».

Kawhi Leonard releases first statements since trade to Toronto, saying goodbye to San Antonio and the Spurs: pic.twitter.com/XxSUEwbrQ6

— Shams Charania (@ShamsCharania) 9 Αυγούστου 2018