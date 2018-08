Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ

Ο 22άχρονος σέντερ με θητεία στους Σίξερς (2015-17) και τους Νετς (2017-18) θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν με τη φανέλα των Πέλικανς έχοντας μερικώς εγγυημένο συμβόλαιο και team option για το 2019-20.

Ο Όκαφορ μετράει 12.9 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 1 ασίστ μ.ό. σε 131 αγώνες στη regular season.

Free agent center Jahlil Okafor has agreed to a deal with New Orleans, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 8 Αυγούστου 2018