Στους Γκρίζλις ο Σέλβιν Μακ (pic & vid)

O 28άχρονος γκαρντ με θητεία σε Ουίζαρντς (2011-13), Σίξερς (2013), Χοκς (2013-16), Τζαζ (2016-17) και Μάτζικ (2017-18) θα συνεχίσει την καριέρα του στους Γκρίζλις όπως αποκάλυψε ο Adrian Wojnarowski, υπογράφοντας συμβόλαιο ενός έτους.

Ο Μακ μετράει 6.4 πόντους, 3.1 ασίστ, 2 ριμπάουντ σε 399 αγώνες στη regular season και 5.3 πόντους, 2 ασίστ, 1.9 ριμπάουντ στα playoffs.

Free agent guard Shelvin Mack is signing a one-year deal with the Memphis Grizzlies today, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 7 Αυγούστου 2018