Ο ηγέτης των Ουόριορς βρέθηκε σε camp για να παρακολουθήσει τις δραστηριότητες και να μιλήσει στα παιδιά.

Ο Στεφ Κάρι πάντως έφυγε «χορτασμένος» κι από μπάσκετ αφού ενθουσιάστηκε με τις ικανότητες στο «ένας εναντίον ενός» του Τζέιντεν Σπρίνγκερ.

Ο 15 ετών παίκτης προκάλεσε τον θαυμασμό του Κάρι όπως φαίνεται και στο βίντεο...

The nation's top talent put on a show for Steph Curry this morning @StephenCurry30 @UAassociation pic.twitter.com/C3kE7LQvjv

— SLAM HS Hoops (@SLAM_HS) 6 Αυγούστου 2018