Απολαμβάνει την offseason o Χασάν Ουάτσαϊντ.

Ο σέντερ των Χιτ βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και... καβαλάει καμήλα στην έρημο, ενώ μοιράστηκε τη στιγμή με τους ακόλουθους του στο instagram

Δείτε τον

Hassan Whiteside riding a camel in the desert in UAE is a mood

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 6 Αυγούστου 2018