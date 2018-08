Ανέλαβε πόστο στους Σίξερς ο Τζέι Αρ Χόλντεν (pic)

Ο δυο φορές πρωταθλητής Ευρώπης με την ομάδα της Μόσχας αναλαμβάνει χρέη διεθνούς σκάουτ στους Σίξερς, όπως έγινε γνωστό.

Ο 41χρονος παλαίμαχος γκαρντ εργαζόταν τα τελευταία τέσσερα χρόνια ως διευθυντής στο International Scouting στους Πίστονς.

The #Sixers have hired @J_R_Holden as an international scout, according to sources. The Pittsburgh native spent the past 4 seasons as the #Pistons director of international scouting. Holden has a plethora of ties to and knowledge of the European game. pic.twitter.com/OXJLf5ekHt

