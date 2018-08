Τραμπ: «Θαύμα που ο ΛεΜπρόν έδειχνε... έξυπνος!» (pic)

Με ειρωνικό τρόπο σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ την συνέντευξη που έδωσε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στο CNN και τον Ντον Λέμον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε στο twitter πως αυτή η συνέντευξη έκανε τον Βασιλιά να δείχνει έξυπνος, κάτι που είναι πολύ δύσκολο σύμφωνα με αυτόν.

Μάλιστα στο τέλος ανέφερε πως προτιμά τον Τζόρνταν.

Ο παίκτης των Λέικερς έχει ασκήσει πολλές φορές κριτική στον Τραμπ, δείχνοντας την αντίθεση του στον τρόπο που κυβερνά την χώρα του.

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 Αυγούστου 2018