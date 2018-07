Ο 28χρονος παίκτης αποδεσμεύτηκε προ ημερών από τους Κλίπερς, με τους οποίους είχε υπογράψει τριετές συμβόλαιο.

Ωστόσο, θα πάει ακόμα μια ευκαιρία, αφού θα συνεχίσει στους Τίμπεργουλβς, με τους οποίους υπέγραψε two-way contract.

Sources: The Timberwolves and swingman C.J. Williams are finalizing a two-way NBA contract. Williams emerged as a rotation wing on a two-way deal with the Clippers last season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 31 Ιουλίου 2018