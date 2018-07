Με αρκετή δόση χιούμορ, το Basketball Forever έφτιαξε μια φωτογραφία που είναι... στα μέτρα του Λέοναρντ.

Ειδικά κουμπιά για «εγκατάλειψη ομάδας», «μετακόμιση σε άλλη... χώρα», «να μείνει εκτός ολόκληρη τη χρονιά», «να προσποιηθεί τραυματισμό», «να μην πάει προπόνηση», μέχρι και να... «ξεφύγει από τον Πατσούλια!»

2K bout to bring out a new set of controls for Kawhi this season pic.twitter.com/P3vI4YP1zL

— Basketball Forever (@Bballforeverfb) 31 Ιουλίου 2018